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Главная Сводка событий Новороссии за 15 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 22:39

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: ВСУ переходят к террору мирных граждан на оккупированной территории Донбасса. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Александр Захарченко. Вопиющий факт преступления произошел вчера. По его словам, ДНР возьмет на себя расходы на похороны погибших. Цитата: «Максимально поможем семьям пострадавших. Сделаем все от нас зависящее», — подчеркнул Захарченко. Напомним, что накануне утром на КПП «Майорское» был открыт огонь из автомата по пассажирам автобуса, который приехал с территории ДНР. Жители вышли из транспортного средства для проверки документов. Один мирный житель погиб при расстреле, женщина скончалась от сердечного приступа, два человека получили ранения.

В районе Мариуполя выявлено местонахождение шести 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б», восьми танков и трех 100-мм противотанковых пушек «Рапира». У села Бердянское находятся две гаубицы Д-30. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Украинские силовики за прошедшие сутки более тысячи раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Было выпущено 30 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 290 мин. Кроме того, применялись БМП, гранатомёты и стрелковое оружие. По данным командования, обстрелам подверглись Горловка, поселки Зайцево и Широкая Балка, Ясиноватая и поселки Веселое, Спартак, Крутая Балка, и Жабичево, села на юге ДНР, поселок Лебяжье, Александровка и Трудовские Петровского района Донецка. А также, Украинские военные вчера вечером обстреляли районы контрольно-пропускных пунктов «Майорск» на севере Головки и «Александровка» на западе Донецка. В Докучаевске и Александровке в результате обстрелов повреждения получили два жилых дома. Погиб 1 военнослужащий ДНР.

Глава ДНР Александр Захарченко подтвердил, что совместно с главой ЛНР Игорем Плотницким встречался в Минске с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Поднимался вопрос выполнения Минских договоренностей и пункт обмена пленными «всех на всех». Конкретно никаких договоренностей не достигнуто», — сказал Захарченко.

В район населенного пункта Розквит прибыла военная техника в количестве пяти САУ "Гвоздика" и четырех грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами. Также установлено, что на территории песчаного карьера в районе населенного пункта Станица Луганская размещено пять танков Т-64 и две САУ "Гвоздика". Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. С направления села Новозвановка по району села Калиново велся огонь из 120-мм минометов. Район памятника князю Игорю подвергся обстрелу из АГС и стрелкового оружия с направления Станицы Луганской. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее