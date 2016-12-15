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Снова огонь по поселку, по городу и по памятнику

опубликовано vinodelov в Чт, 15/12/2016 - 23:06 Новость: тема тэги гео
Огонь по Калиново и Первомайску

С позиций украинских войск за сутки 13 декабря (по состоянию на 8 часов утра 14 декабря) дважды велся огонь по поселку Калиново, находящемуся к югу от города Первомайск, а также по западным окраинам самого города.

Один обстрел был предпринят 12 декабря в 22 часа, второй раз город и поселок обстреляли в 19 часов 13 декабря.

Стреляли украинские военные со стороны города Попасная и села Новозвановка. При обстрелах применялись минометы калибра 82 и 120 миллиметров, автоматические гранатометы, а также орудия боевых машин пехоты калибра 37,5 миллиметра.

На протяжении суток 14 декабря, украинские военные предприняли на луганском фронте также два крупных обстрела населенных пунктов.

Снова под огонь из минометов и гранатометов попадал поселок Калиново. На этом участке фронта ВСУ опять стреляли со стороны Попасной и Новозвановки.

А с позиций, расположенных у районного центра Станица Луганская, украинские вояки, также из минометов и гранатометов, обстреливали поселок Логвиново, и заодно, упражнялись в стрельбе по памятнику князю Игорю и его храброй дружине.

В течение первой полвины дня 15 декабря, обстановка на луганском фронте существенно не изменилась. Минометные залпы вновь раздаются у поселка Калиново, и точно также, украинским оккупантам, опять не дает покоя стойкость памятника князю Игорю и княжеским дружинникам. Вокруг монумента опять, то и дело, разрываются мины.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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