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Генерал НАТО Кертис Скапарротти инспектирует зону «АТО» на Донбассе

опубликовано vinodelov в Чт, 15/12/2016 - 23:18 Новость: тема тэги гео
генерал нато

Донецк весь день слушал канонаду боя, обострение — по всему фронту. Судя по всему, ВСУ гремят обстрелами в честь командующего войсками НАТО и Вооруженных сил США в Европе генерала американской армии Кертиса Скапарротти, который в четверг, 15 декабря, прибыл в зону проведения так называемой «АТО» на Донбассе. Сопровождает генерала сам начальник Генерального штаба Украины генерал Виктор Муженко.

Он же сообщил об этом вояже Скапарротти на донбасский фронт в соцсети: «Посетил АТО вместе с командующим Объединенных ВС США в Европе генералом Кертисом Скапарротти. Он поражен силой духа ВСУ. Вместе мы сильнее!». Сопроводил Муженко свое послание соответствующим фото, где дама в черной шляпке и розовом шарфике (возможно, переводчица) что-то активно объясняет украинским военным, а сам Скапарротти (на фото справа от нее, в очках) слегка улыбаясь, оглядывает мерзлую донбасскую землю…

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