В районе авиабазы Тиас (Т-4)

Известный российский обозреватель и блогер Colonel Cassad оценил ситуацию в районе авиабазы Тияс (Т-4), которая расположена неподалеку от оставленной недавно Пальмиры (Сирия). Боевики ДАИШ (ИГИЛ) (организация запрещена в России) к вечеру 14 декабря создали полноценную угрозу окружения этого объекта. Тактика боевиков стандартна. Они выкатывают свои тачанки с крупнокалиберными пулеметами и танки на прямую наводку и производят обстрелы. 14 декабря была предпринята еще одна попытка штурма, которая была отбита.

База численно укрепилась за счет переброски личного состава. Сирийские правительственные силы провели ряд контратак, некоторые из которых позволили добиться локальных целей улучшения системы обороны. Террористы были уверены (по их словам) на быстрый захват авиабазы после падения Пальмиры в расчете на деморализацию обороняющихся. Однако, как только части сирийской армии стали проявлять упорство, наступление боевиков застопорилось. Пока они сохраняют выгоды "охватывающего положения", наиболее опасны подходы с юга.

В том случае, если осада затянется, формирования ДАИШ, скорее всего, попытаются захватить рядом расположенный населенный пункт Аль-Карьятейн, действуя по линии наименьшего сопротивления. Кроме собственных резервов сирийской армии и подкреплений движения "Хезболла", которые считаются на этой войне "крепкой пехотой", Иран анонсировал помощь по линии афганских шиитов. Сирийская армия медленно расширяет зону контроля севернее авиабазы. Боевики ДАИШ стараются лишить ее коммуникаций, используя свою мобильность и пустынный рельеф местности.

Colonel Cassad уверен, что в том случае, если "черные" владеющие сейчас инициативой, не смогут взять под контроль трассу западнее базы в течение трех дней, сирийская армия имеет шансы отразить наступление ДАИШ в этом районе и постепенно вернуть утраченные позиции. База сейчас приковывает внимание, тем не менее, следует быть готовыми к новым сюрпризам от спонсоров терроризма в других частях Сирии. Это вытекает из логики, которая оценивает захват Пальмиры и дальнейшее продвижение боевиков лишь как маневр отвлекающий.

Информационные источники сообщают о переброске в район военной базы подразделений специального назначения. Где-то здесь действует теперь и российская группа Сил специальных операций.