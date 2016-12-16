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Бурные фантазии

опубликовано Артем Смолов в Пт, 16/12/2016 - 01:23 Статья: тема тэги гео
и Керри
Очередная бурная фантазия от бюрократии Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини высказала предположение о том, что российский президент Владимир Путин и европейские чиновники могут стать союзниками против политики Дональда Трампа. Речь идет пока о планах республиканца пересмотреть ядерное соглашение с Ираном. Что же госпожа Могерини думает о европейских антироссийских санкциях? Она уверена, что Евросоюз намерен их продлить.

Здесь уже дело не в иранской сделке, а в минских договоренностях, которые в ЕС трактуют так, как считают нужным. Таким образом, европейская бюрократия деградирует. С одной стороны она не может противостоять Вашингтону в его решениях и ищет политических союзников. Против которых готова осуществлять санкции, если поступит команда из Вашингтона.

Если российские политики будут относиться к европейским бюрократам лишь как к "братьям по разуму", они точно не ошибутся. Серьезной политики, кроме продажи газа, с этой категорией жителей Европы построить не удастся. Продажа газа - это альфа и омега российско-европейских отношений. Но лишь до тех пор, пока это будет нужно европейским промышленникам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова работать с Евросоюзом над общими темами, однако не намерена с кем-то объединяться против кого-то.

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