«Путинофобия» как часть русофобии

Американские СМИ продолжают впрыскивать яд в головы своих обывателей под брэндом "Путин причастен". На этот раз идет речь о влиянии на проигрыш демократов на президентских выборах в США. Телеканал NBC на полном серьезе утверждает не об инопланетянах, а о том, что Владимир Путин "лично принимал участие в акциях", которые повлияли на ход прошедших в США выборов. Без каких либо доказательств уверяется , что российский президент вел кампанию с "многогранными целями". Начиналась она как личная месть Хиллари Клинтон.

Частью программы был взлом серверов демократической партии, который, по мнению американской журналистики, конечно, был в интересах России. Почему Путин? Потому что, "он всем в России управляет". Данные "практически неопровержимы". Такова история "болезни". "Путинофобия" как новый малоисследованный тип политической шизофрении. "Путинофобия" как сектор русофобии.

Ничего иного американские демократы своему обществу уже предложить не могут. Реально, это очень небезопасные влиятельные люди, потому что они уверяют всех в том, во что сами хотят верить. Дополняя высказывания высокими технологиями и корректной личной безответственностью.