Сводка событий в Сирии за 15 декабря 2016 года

Армия Сирии выбила боевиков из всех находившихся под их контролем кварталов Алеппо, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир."В результате наступательных действий боевики выбиты из всех кварталов, находившихся под их контролем. Сирийской армией в ходе боев ликвидировано более 900 террористов, уничтожены десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники", — заявил генерал.В результате проведенной операции от террористов полностью освобождено 105 кварталов Алеппо на общей площади 78,5 квадратных километров

Президент Сирии Башар Асад поздравил жителей республики с освобождением Алеппо после того, как из города были эвакуированы мирные жители и представители вооруженных формирований. Он назвал грядущее восстановление контроля над Алеппо сирийской армией «поворотным моментом», а освобождение города — историческим моментом.

«Мы говорим — до Рождества Христова и после Рождества Христова… Полагаю, об освобождении Алеппо мы будем говорить так: до освобождения Алеппо и после освобождения Алеппо», — сказал он. Асад отметил, что каждый сириец оставил свой след в «книге истории». Он также добавил, что освобождение города «можно описать больше, чем словом «поздравляю».

Начальник Генштаба Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов заявил, что из сирийского Алеппо будут выведены пять тысяч боевиков вместе с семьями.

Он уточнил, что для боевиков предусмотрен гуманитарный коридор длиной 21 км, шесть из которых находятся на территории, которая занята войсками правительства Сирии. Для эвакуации боевиков используются 20 автобусов, 10 машин скорой помощи. Также они покидают город на собственных автомобилях. Герасимов отметил, что их около 100.

Более 2 тыс. боевиков — выходцев из России и стран СНГ уничтожено в Сирии за год также проинформировал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

По его словам, в этом году Российская Федерация «предпринимала конкретные практические шаги по парированию вызовов своей безопасности». «Основное внимание было сосредоточено на борьбе с терроризмом в Сирии, недопущении возвращения в нашу страну боевиков, которые прошли «военную школу джихадистов» на Ближнем Востоке и севере Африканского континента», - сказал Герасимов.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1057. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 17 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (13), Дараа (2), Хама (1) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и добровольцы Сирийского общества Красного Полумесяца эвакуировали из восточного Алеппо 1,5 тысячи человек, в том числе 200 раненых.

Эту операцию по поручению президента РФ организовали офицеры миротворческого Центра. Вместе с сирийскими властями они подготовили 20 автобусов и 10 машин "скорой помощи", на которых боевиков и членов их семей по специально выделенному коридору вывезли из квартала Салах-ад-Дин в район Эр-Рашидин-4. Там пассажиры пересели в другой транспорт и отправились в Идлиб. Известно, что сначала в безопасные районы эвакуируют раненых и больных. Затем - женщин, стариков и детей. И лишь после - боевиков.

Ситуация, когда некоторые руководящие сотрудники секретариата ООН становятся частью развернутой Западом кампании по дискредитации антитеррористических усилий России и Сирии, неприемлема, заявили в МИД России.

«Считаем совершенно неприемлемой ситуацию, когда некоторые руководящие сотрудники Секретариата ООН становятся частью развернутой рядом западных стран пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию антитеррористических усилий сирийских властей и ВКС России и очернение наших усилий на гуманитарном направлении, тиражируют непроверенную информацию, а порой и откровенные фальшивки», - говорится в сообщении на сайте МИД России.

«При этом проведение ооновцами операций на гуманитарном треке обставляется совершенно невероятными и заведомо невыполнимыми условиями, цель которых очевидна - еще раз подвести под удар власти САР. Рассчитываем, что административные сотрудники ООН откажутся от политических игр вокруг сирийского гуманитарного сюжета и займутся выполнением своих непосредственных обязанностей», - добавили в МИД.

Ведомство напомнило ООН о необходимости следования «хорошо известным принципам оказания гумпомощи, включая уважение суверенитета, нейтральности и беспристрастности».

Кроме того, МИД призвал структуры гуманитарного сегмента ООН активно и незамедлительно «включиться в оказание столь необходимой гуманитарной помощи сирийцам, в частности жителям Алеппо, освобожденного от банд террористов и экстремистов».

«Из некоторых западных столиц мы слышим много стенаний насчет страданий мирного населения, но реальных действий за ними в плане чрезвычайного гумсодействия не видно. Пришло время переходить от слов к делу, если те, кто так радеет за облегчение гуманитарного положения сирийского населения, действительно стремится к этому», - говорится в сообщении.

Москва удивлена тем, что освобождение Алеппо и спасение сирийцев подается британскими СМИ как трагедия сирийского народа, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Удивлены тем, что освобождение Алеппо сирийскими войсками, спасение сотен тысяч сирийцев, женщин и детей от террористов, предоставление им Россией масштабной гумпомощи подается британскими официальными лицами и СМИ как чуть ли не трагедия сирийского народа. Нам непонятна логика, при которой всех этих людей, тысячи из которых погибли от рук террористов, нужно было оставлять у них в заложниках. Позиция России: недопустимо использовать гражданских лиц в качестве живого щита», - передает его слова РИА «Новости».

«Обеспокоены тем, что британские официальные лица оперируют непроверенной информацией, часть из которой сфабрикована террористами. Убийства и зверства террористов приписываются сирийской армии, которая физически борется за освобождение своего народа от мракобесия и террора. Позиция России: правительство Великобритании должно проявлять ответственный подход и оперировать тщательно проверенными данными, дабы не вводить в заблуждение общественное мнение собственной страны», - также сказал посол в четверг на встрече с британскими парламентариями.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал послов России и Ирана, чтобы выразить свою глубокую обеспокоенность ситуацией в сирийском Алеппо. Господин Джонсон встревожен сообщениями о казнях, стрельбе по машинам скорой помощи и исчезновениях оппозиционеров в сирийском городе. «И Россия, и Иран не смогли выполнить обязательства по гуманитарной поддержке Алеппо»,— заявил министр.

На пресс-конференции в Анкаре турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудил ситуацию в сирийском Алеппо с президентами РФ и США, а также канцлером ФРГ и избранным генсеком ООН.

Эрдоган отметил, что решением сирийской проблемы может стать контроль ситуации в Алеппо. Он добавил, что несколько раз обсудил ситуацию в Алеппо с президентом России Путиным и избранным Генеральным секретарем ООН Гутеррешем.

Франция потребовала экстренного созыва Совета Безопасности ООН для того, чтобы провести брифинг об эвакуации из восточного Алеппо.

Переговоры по ситуации в Алеппо, которые проводили российские и американские военные эксперты и дипломаты в Женеве, приостановлены. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Алеппо. Мирным жителям в пунктах временного размещения в восточной части Алеппо произведена передача гуманитарных грузов: в квартале Шейх-Максуд - около 2 тонн, в квартале Аль-Махаледж - около 9 тонн.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.

Около трех тысяч боевиков добровольно вышли из Алеппо, из них больше половины амнистированы. Более тысячи боевиков вывезены из Алеппо автотранспортом через специально созданный гуманитарный коридор из района Салах-эд-Дин в направлении населенного пункта Эр-Рашидин-4 (Фото1,2).

За время операции из Алеппо было выведено более 100 тысяч человек, в том числе более 47 тысяч детей. Их распределяли по заблаговременно созданным пунктам приема беженцев и обеспечивали горячим питанием. Всем нуждающимся оказывали медицинскую помощь.

Как рассказал на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Познихир, в качестве меры устрашения боевики в Алеппо расстреливали родителей на глазах детей. "По свидетельствам мирных граждан, спасшихся от террористов, боевики устраивали расправы над жителями Восточного Алеппо только на основании подозрений в симпатиях к сирийскому правительству. В качестве одной из мер устрашения практиковался расстрел родителей на глазах у собственных детей", — сказал он.

"В ходе проверки брошенных боевиками укрытий найдено большое количество фото- и видео доказательств совершенных зверств, снятых самими боевиками", — заявил Познихир.

Например, сирийские военные обнаружили несколько тюрем, оборудованных боевиками в подвалах жилых домов и административных зданий. В одной из таких тюрем в районе Алямджи пытали жителей, заподозренных в организации акций протеста, а также мужчин и подростков, отказавшихся воевать на стороне бандформирований. Накануне наступления правительственных войск большую часть узников казнили.

"Хочу отметить, что в ряде случаев речь идет о причастности к издевательствам и расправам над гражданским населением членов вооруженных формирований так называемой "умеренной оппозиции", которая, по мнению Запада, якобы защищает народ Сирии от действующего правительства страны", — сказал Познихир. Фото и видео с доказательствами пыток и убийств мирного населения боевиками, в том числе представителями "умеренной оппозиции", будут переданы международным организациям для правовой оценки, добавил он.

Российские саперы разминировали в Алеппо 307 зданий, в том числе 37 социально значимых объектов. Проверено 30 километров дорог, обезврежено в общей сложности 2742 взрывоопасных предмета на площади 107 гектаров. По словам Познихира, на всех социально значимых объектах сразу после разминирования начинаются ремонтные работы. В ряде кварталов уже возобновлена подача воды и восстановлено электроснабжение. В свои дома вернулось более пяти тысяч мирных жителей, в том числе более полутора тысяч детей.

Боевики, покидающие последние оплоты на юго-востоке сирийского Алеппо, сжигают свои штабные помещения и уничтожают запасы продовольствия, сообщает телеканал «Аль-Маядин». Боевики уничтожают не только документацию и оргтехнику, но и ликвидируют имеющиеся у них запасы продовольствия.

Боевики террористической группировки «Джейш Аль-Фатх» безуспешно атаковали позиции правительственных войск в районах академии ПВО, школы Аль-Хикма и проекта комплексной застройки 1070.

Идлиб. В рамках достигнутых договоренностей, ожидалась эвакуация примерно 1200 мирных жителей из блокированных боевиками н.п. Фуа и Кафрайя.

К настоящему времени эвакуация не проведена, поскольку боевики «Джейш Аль-Фатех» препятствуют вывозу мирных жителей .

Ранее в населенные пункты Кафрайя и Фуа были направлены 29 автобусов и машин скорой помощи в сопровождении медиков для эвакуации больных и нескольких семей.

Латакия. Отмечено боестолкновение в н.п. Фулля.

Татрус. Мирным жителям передано около 1 тонны продовольствия.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Махарда.

Хомс. Правительственные силы при поддержке ВКС РФ и ВВС САР, отразили очередную атаку боевиков ИГ на периметр авиабазы Т-4. В настоящее время ширина буферной зоны составляет 2-3 километра.

Боевики продолжают непрерывно обстреливать территорию аэродрома из артиллерии и РСЗО.

ИГиловцы в Пальмире жгут флаги бежавших подразделений (Фото 3).

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Барза, Бузайна, Кафр-Батна, район стадиона Эль-Аббасийин и автомагистраль в районе населенного пункта Дума.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Джобар, Хауш-Эш-Шшалак, Хауш-Насри, Арбил, Кепта и Хараста.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Дараа и Намер.

В городе Дараа продолжаются бои в районах Аль-Баляд и Тарик Ас-Сед, а также к западу от лагеря беженцев Ан-Назихин.

Кунейтра. Боевиками вновь обстрелян н.п. Джаба.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила семь автоцистерн с нефтью, две нефтяные скважины и ремонтное оборудование ИГ.

Ракка. Продолжается наступление отрядов SDF, от боевиков ИГ освобождены н.п. - Dahweh, al-Mashut и плантации Xafija (Фото 4).

Авиация коалиции у города Айн-Иса уничтожила тактическую единицу, боевую позицию и повредила четыре маршрута поставок ИГ. У города Ракка - повреждены шесть мостов и небольшая водораспределительная (?) станция.