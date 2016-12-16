"Разбор полетов"

Известный блогер и обозреватель Colonel Cassad со ссылкой на журналиста Влада Шурыгина опубликовал материалы о событиях, в ходе которых была оставлена Пальмира (Сирия). Описание идет в форме дневниковых записей в Фейсбуке одного из военнослужащих сирийской армии, которые были переведены с арабского. Ситуация обрисована в следующей хронологии. События начали активно развиваться утром в субботу 10 декабря. Россияне якобы предупреждали о возможной атаке боевиков ДАИШ (ИГИЛ) (организация запрещена в России), поскольку появились сведения о концентрации их по периметру оборонительных позиций. Авиация, между тем, уже работала, но в районе расположенных севернее нефтяных месторождений, поскольку боевики там уже перешли в наступление.

Примерно в 10 часов утра 10 декабря в 15 километрах от города появились 2 автомобиля и танк боевиков. Была вызвана авиация, которая уничтожила две машины, но не танк, который продолжил движение. Как стало понятно позднее, он был полностью начинен взрывчаткой. Обороняющиеся по неизвестным обстоятельствам не применили противотанковые средства на дальней дистанции. Лишь на расстоянии примерно в 200 метров от позиций по нему выстрелили из РПГ. После попадания раздался "чудовищный взрыв", обороняющиеся понесли серьезные потери, а среди оставшихся в живых, началась сильная паника, которая трансформировалась в массовое бегство с позиций.

Посмотрев на это, по всей оборонительной линии, войска без внешних видимых причин стали оставлять свои позиции. Паника стала расти как пущенный с горы снежный ком. Разные подразделения вели себя по-разному, некоторые просто разбегались, бросив на произвол судьбы город, иные отошли ближе к городу и заняли оборону на новых позициях. На юге Пальмиры, в частности, осталось не слишком много бойцов, примерно в составе одной роты.

Над Пальмирой господствует высота Ат-Тар, контроль над которой является ключом сохранения (или потери) города. Эта позиция является стратегической, на ней располагалось подразделение численностью до усиленного батальона. В 11 часов утра, после эпизода описанного выше, примерно половина военнослужащих занимающих эту высоту ушла, объясняя это задержкой в выплате зарплаты в течение 5 месяцев.

Атака высоты боевиками ДАИШ началась с обстрела из крупнокалиберных пулеметов из четырех пикапов, которые сопровождали два танка. В дело вступила артиллерия боевиков калибром 130 мм и минометы (120 и 82 мм). Террористы применили также так называемые «адские пушки» - обстрел газовыми баллонами со взрывчаткой. Противотанкового тяжелого оружия у защитников высоты не было. Было лишь два танка, которые были выведены из строя в самом начале обстрела. Бойцам сирийских правительственных сил удалось уничтожить (или вывести из строя) два наступающих танка боевиков. Несмотря на явное неравенство огневых средств обороняющихся пехотинцев и наступающих, оборона удерживала свои позиции примерно до 17 часов.

После понесенных потерь подразделение сирийских правительственных сил отошло в сторону авиабазы Т-4. Авиация здесь не применялась по причине близкого контактного боя, поскольку существовали обоснованные риски удара по своим. Самолеты атаковали коммуникации и тылы противника.

В 17 часов со слов источника, российские военнослужащие осуществили подрыв склада боеприпасов на своей базе в Пальмире, что произвело гнетущее впечатление на всех обороняющихся. Город начал спешно эвакуироваться. К 18 часам 10 декабря город показался пустым, за исключением немногочисленных представителей службы госбезопасности Сирии. Довольно внушительные силы по численности, которые могли бы оборонять город, разбежались или ушли. Оставшиеся стали ожидать подкрепления. До 22 часов подкрепления так и не появились.

К 24 часам вернулись бойцы численностью с усиленную роту. Этим людьми укрепили восточный фланг обороны. Примерно в час ночи 11 декабря автомобиль со смертником ворвался на позиции северо-западного сектора обороны города. Автомобиль взорвался, что вывело из строя два имевшихся там танка. Защитники Пальмиры перебросили туда подкрепление численность до двух взводов. Затем наступило тревожное затишье.

В 9 часов 11 декабря началась атака Пальмиры боевиками ДАИШ с двух направлений: на юго-западе и северо-востоке. В городе (в тылах) появились террористы, переодетые в сирийскую военную форму. Атака боевиков была поддержана с господствующей высоты Ат-Тар. Ее захватили с использованием нескольких танков и трех пикапов. Бойцов сирийской армии, защищающих эту высоту не поддержали резервами, однако, они оказывали сопротивление не располагая серьезным противотанковым оружием до тех пор, пока не были перебиты или ранены. К 11 часам утра боевики ДАИШ взяли под полный контроль господствующую над городом высоту и начали его простреливать по всем направлениям. Пальмира оказалась окружена. Оставшиеся защитники отступили на южные окраины.

К 13 часам сирийские военнослужащие под прикрытием подразделения "Тигров" из города были выведены. К 14 часам 11 декабря Пальмира была уже в полном "жестком окружении". Оставшиеся защитники уходили из нее по зеленой зоне при поддержке вертолетов (вероятно российских), которые осуществляли огневое прикрытие.

По мнению Colonel Cassad к началу штурма у сирийских правительственных сил были достаточно сил и средств: примерно 3650 бойцов, плюс силы военной полиции и госбезопасности, плюс российская стационарная база с БПЛА, легкой бронетехникой и арсеналы с оружием и боеприпасами. Артиллерия гарнизона была представлена 6 пушками М-46, 6 гаубицами Д-30, 7 «Градами». После подрыва танка началось массовое бегство с позиций, что вызвало цепную реакцию. Боевики ДАИШ атаковали в лоб с востока, а затем начали бить по флангам с прицелом захвата господствующей высоты Ат-Тар.

После начала штурма половина защитников ушла, мотивируя свои действия задержкой заработной платы. Тактика боевиков особыми изысками не отличалась - это вывод на прямую наводку огневых средств в целях подавления отвечающей сирийской пехоты. Далее вводятся в дело штурмовые группы, которые осуществляют прорывы в нужных направлениях.

Приказ о полной эвакуации города поступил после эвакуации российского контингента. Окруженные уходили под прикрытием вертолетов. Сообщения о том, что сирийские войска бежали из города не соответствуют действительности, часть бежало, а другая часть осталась и продолжала воевать. Оборонять город, потеряв господствующую высоту, не стали.

Colonel Cassad считает, что к падению Пальмиры привела цепь событий: разведка не вскрыла сосредоточение ударной группировки противника, войска, обороняющие город оказались не лучшего качества и состава. Управление боем в обороне - без комментариев. Город был потерян по той же схеме, что и ранее (в мае 2015 года), через контроль господствующей высоты Ат-Тар, которая запирает населенный пункт с запада. Тогда пленные защитники были выведены перед собранными жителями и публично казнены в Амфитеатре старого города. И это тоже влияло на стойкость гарнизона.

В целом сирийских военных упрекать не в чем, на фоне того, что российская армия оставила в городе свою базу. Боевики ДАИШ - это давно не простые бывшие погонщики и пастухи. Структура хорошо организована и управляется военными специалистами, в том числе и с "иностранными дипломами". Если выводы будут сделаны правильные и ресурсов хватит, Пальмира вернется к тем, у кого была отобрана. Приобретать, терять и возвращать города на войне - это обычная практика. Точнее, тяжелая и рискованная военная работа.