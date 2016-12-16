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Операция по вывозу боевиков из Алеппо проходит без сюрпризов

опубликовано alex1943 в Пт, 16/12/2016 - 09:46 Новость: тема тэги гео
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За первые сутки операции в пятницу российский Центр по примирению сторон вывез из восточных районов Алеппо девять автоколонн, которые эвакуировали 6462 человек, в том числе более трех тысяч боевиков и 301 раненого, сообщает Минобороны РФ.

"Все пассажирские автобусы и машины скорой помощи сопровождаются офицерами российского Центра примирения и привлеченными сотрудниками Международного комитета красного креста (МККК)", - сказано в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Автоколонны следуют по специальному коридору из городского квартала Салах-эд-Дин в восточном Алеппо в район Эр-Рашидин-4 на западной окраине города, где все боевики и члены их семей пересаживаются на другой транспорт - до Идлиба.
Отмечается, что "в целях обеспечения безопасности по маршруту следования колонн выставлены специальные посты". Во избежание провокаций российский Центр примирения круглосуточно контролирует подачу транспорта в восточный Алеппо, посадку и вывод боевиков с помощью беспилотников и веб-камер.
Где они намерены продолжать свои кровавые дела неизвестно.

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