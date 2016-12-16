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Риски транзита газа через Украину

опубликовано Артем Бережецкий в Пт, 16/12/2016 - 10:50 Статья: тема тэги гео

В связи с заявлением "Нафтогаза" об отказе закупать российский газ возрастает риск транзита топлива по территории Украины, так считает глава "Газпрома" Алексей Миллер.


Украинская компания заявила, что Киев не будет покупать газ у "Газпрома" до конца зимы.

"Это говорит о тех рисках, которые существуют для прохождения транзита через территорию Украины. На сегодняшний день проблемы с наличием газа в подземных газовых хранилищах. Они закачали газа меньше всего, чем за всю свою историю, начали отбор газа раньше, чем в обычный осенне-зимний сезон", — сказал Миллер журналиста

Известно сколько Украине требуется газа в период зимних холодов, сильных морозов. И когда наступают морозы. И обойтись Украине без него невозможно, и взять его не где кроме, как воровать из транзитного трубопровода. Это и создает риски для транзита газа в Европу.

В то же время отмечено, что в Европе спрос на российский газ в настоящее время очень и очень высокий. И это рекордный суточной показатель на европейский рынок — 614 миллионов кубометров газа. И это понятно - дополнительная нагрузка на газотранспортную систему Украины.

Как известно в контракте 2009 года очень чётко отмечено, если Украина начинает несанкционированный отбор, «Газпром» имеет право ограничивать поставки в объёме несанкционированного отбора или же прекратить их.g>

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