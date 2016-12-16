Искушенный в интригах Европейский совет нашел выход по ассоциации с Украиной

Как передает Европейская правда, главы стран-членов Европейского Союза приняли решение, которое открывает путь к ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Решение "дает ответы на все вопросы, которые имели Нидерланды", как заявил ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, но при этом оно абсолютно ничего не меняет в соглашении.

Европейский Совет подтвердил свою приверженность принципам международному права, территориальной целостности Украины, а также заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание зоны свободной торговли. Подчеркивается также, что решение имеет обязательную юридическую силу для 28 государств-членов ЕС и может быть изменено или отменено только по обоюдному согласию глав государств и правительств.

Согласно принятому решению, ассоциация не предоставляет статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а также не создает обязательств присвоения такого статуса Украине в будущем.

Соглашение ставит целью повышение мобильности граждан, в то же время не предоставляет украинским гражданам или гражданам Евросоюза соответственно права проживать и работать на территории соответственно государств-членов ЕС или Украины.

Соглашение не ограничивает право государств-членов определять объемы допуска граждан Украины на свою территорию с целью трудоустройства.

Соглашение подтверждает сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, в частности в области предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и предотвращения распространения оружия массового уничтожения. Но оговаривается, что соглашение не содержит обязательств относительно того, что Евросоюз или государства-члены обеспечивают гарантии коллективной безопасности или другую военную помощь или поддержку Украине.

Согласно документу, страны-члены ЕС не обязуются предоставлять Украине дополнительную финансовую поддержку.

Согласно всей этой дипломатической казуистики, много говорится , но ничего не гарантируется. Более того ЕС совершенно определенно дал понять незалэжной, что платить больше ничего не будет и спасать от «агрессора» с Востока тоже не намерен.