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И в России бесы скачут – требуют раздела страны

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 10:59 Новость: тема тэги гео
И в России бес скачут
Российские либералы вопреки статье 280.1 УК Российской Федерации свободно и публично призывают к разделу страны на части. Считая, что она слишком велика и не имеет права распоряжаться собственными богатствами.

В этих предательских заявлениях постоянно упражняются такие «свободолюбы» и «правозащитники», как Евгения Альбац, требующая провести восточную границу по Уралу, Лев Пономарёв, ратующий за возврат Японии Курильских островов. К ним подключаются профессор Медведев, ратующий за то, чтобы у России отобрали Арктику, а Константин Боровой вообще желает разделения РФ на мелкие удельные княжества.

Публика помельче хлопочет об отделении Кубани, Карелии, Сибири, Калининграда и даже Санкт-Петербурга. А уж по поводу Крыма у бесов вообще полный консенсус: Гозман, Навальный, Амнуэль, Ходорковский, Касьянов, Илларионов – короче весь адский легион требует отдать «чужое» - то есть Крым с крымчанами на расправу бандеровцам.

Так не пора ли, наконец, и к ним закон применить, дабы остановить либеральный раж?

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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