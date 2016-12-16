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Константиновка в депрессии и ждёт освободителей

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 11:02 Новость: тема тэги гео
Константновка в депрессии
Донецкая Константиновка с лета четырнадцатого года находящаяся под киевско-бандеровской оккупацией медленно, но верно умирает. Её опустевшие улицы не оживляет даже предновогодняя суета. Большинство жителей находятся в состоянии глубокой депрессии – им не до праздников.

Это и не удивительно – ведь в городе безработица. Занятие можно найти с большим трудом и с зарплатой не выше 2-2.5 тысяч гривен. На такие деньги здесь не прожить. Ведь тарифы бешеные. Константиновцы могут платить за отопление не более 500-800 гривен. Если отдать больше, то можно с голоду помереть, потому что постоянное подорожание продуктов и медикаментов – самое больное здесь место. Кстати, в шахтёрском краю тут за две тонны угля отдают не менее 6.5 тысячи гривен. А нынешней зимой две тонны и до февраля не хватит.

Жителей поддерживает лишь надежда на скорое освобождение от нацистской оккупации. А иначе они просто смысла жизни не видят.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

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