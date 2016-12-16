Суд запретил референдум о независимости Каталонии

Чем Каталония похожа на Донбасс? Тем, что это главный регион-донор, за счёт которого спонсируются наиболее отсталые части страны. Похожи также языковые проблемы. В Каталонии говорят на каталонском, как в Донбассе на русском. И точно также Каталония хочет больше самостоятельности от центра, не желая, чтобы её обирали и унижали.

Поэтому каталонцы уже давно ведут борьбу за свои права. На 2017 год наметили новый референдум о своей независимости от Мадрида. Однако испанский суд поспешно принял отрицательное решение и запретил проводить это народное волеизъявление.

Однако референдум, скорее всего, всё же будет проведён. Но шансов после этого получить реальную независимость немного – для этого нужна как минимум поддержка Евросоюза, а он пока в распаде Испании не заинтересован. Каталонцы всё же не отчаиваются и даже планируют открыть 10 своих новых представительств за рубежом, которых называют «посольствами». Такие представительства уже есть в Берлине, Париже, Вашингтоне, Вене, Риме и Лондоне.

Наряду с Каталонией независимости требуют на территории Евросоюза Валлония, Венето, Бавария и т.д. А в Великобритании – Шотландия и Уэльс.