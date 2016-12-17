Выход боевиков из Алеппо. Как это было

После освобождения кварталов Шейх-Саид и Бустан аль-Каср под контролем боевиков оставалось всего несколько районов, хотя многие СМИ поспешили заявить о том, что Алеппо полностью находится под контролем сирийского правительства. Но эта информация не соответствовала действительности.

На головы простых сирийцев все так же продолжали сыпаться десятки снарядов. Оставляя квартал за кварталом, боевики продолжали оказывать ожесточенное сопротивление правительственным войскам.

15 декабря было достигнуто соглашение о прекращении огня и выходе боевиков через предоставленный коридор.Отправной точкой стала дорога Рамуси, а местом назначения – квартал Рашидин 4, за чертой города. Все мероприятие проходило при участии представителей Красного Креста, а также российского центра примирения враждующих сторон в Сирии.