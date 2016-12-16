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Международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению 30 уголовных дел по преступлениям ВСУ в Донбассе

опубликовано alex1943 в Пт, 16/12/2016 - 12:03 Новость: тема тэги гео
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Об этом сообщила представитель Общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе адвокат Елена Шишкина на пресс-конференции в Донецке.

«Мы передали материалы по 30 преступлениям ВСУ в Донбассе. Из них 20 по пыткам пленных и 10 – по преступлениям против детей. Мы получили ответ, что материалы были приняты к рассмотрению», – заявила Шишкина.

Адвокат сообщила также, что в настоящее время комиссия собрала доказательства более сотни преступлений украинских силовиков в Донбассе. Общественниками организован выезд на 70 мест совершения преступлений, опрошены около 300 свидетелей – очевидцы и потерпевшие. В ближайшее время планируется передача еще 45 материалов по гибели и ранению детей в результате обстрелов.

Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе приступила к работе в середине 2015 года с целью сбора и фиксации доказательств военных преступлений ВСУ. В нее входят специалисты права и криминалистики.

В связи с продолжающимися обстрелами городов и сел Донбасса, этот список скорее всего будет пополняться новыми военными преступлениями.

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