Климпуш-Цинцадзе: Информацией о дате рассмотрения безвиза для украинцев манипулируют

Официальных решений о переносе индикативной даты рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины не было. Поэтому нужно понимать, что в Европе есть политические силы и их представители, которые заинтересованы в том, чтобы не принимать решение о безвизе.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«В вопросах безвизова я бы ориентировалась на заявления докладчика по визовому вопросу в Европарламенте Марии Габриэль, которая представляла доклады о безвизе для Украины и Грузии. В частности, она подчеркнула, что никаких официальных решений Европейский парламент по поводу переноса индикативной даты рассмотрения не принимал. Откуда появилась такая информация о переносе даты — неизвестно. Поэтому мы должны понимать, что безусловно есть политические силы и их представители, которые заинтересованы в том, чтобы отложить решение о безвизе для Украины. Есть и такие, кто заинтересован, чтобы Украине вообще не предоставляли такой режим», — отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отметила, что не стоит сосредотачиваться на том, когда именно Украина получит безвизовый режим, ведь все условия она уже выполнила.

Также она добавила, что рассматривать вопрос Европа может начать уже с нового года.

«Дата рассмотрения безвиза для Украины может произойти и в январе, и в феврале и в марте, а именно тогда, когда начнется обсуждение по этому поводу между тремя европейскими институтами. Завершиться эта процедура может за день-два и не длиться месяцами. Поэтому здесь не нужно преждевременно расстраиваться. Очевидно, что такое затягивание, которое произошло из-за согласования механизма приостановления безвиза, является неприятным для Украины. Поэтому мы имеем все основания настаивать на том, чтобы решение со стороны ЕС было принято как можно скорее», — подытожила Иванна Климпуш-Цинцадзе.