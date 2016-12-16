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Главная Газпром подал апелляционную жалобу на решение Киевского суда о взыскании с него штрафа в 6,6 млрд долл. опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/12/2016 - 12:36 Новость: тема тэги гео Российская компания "Газпром" подала в Киевский апелляционный хозяйственный суд апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря, которым тот удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины и решил взыскать с "Газпрома" 172 млрд. гривен штрафа и пени.

Напомним, 5 декабря Хозяйственный суд Киева принял решение взыскать с компании "Газпром" штраф и пеню по иску Антимонопольного комитета в размере 172 млрд. гривен. Антимонопольный комитет требует от компании "Газпром" суммарно 172 млрд. гривен, включая штраф и пеню за несвоевременную его уплату. Как сообщалось, решение АМКУ о наложении штрафа было направлено "Газпрому" 12 февраля.

12 апреля "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ. 13 апреля суд вернул этот иск без рассмотрения.

18 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений это определение Хозяйственного суда Киева, это же решение 13 июля подтвердил Высший хозяйственный суд.

13 сентября Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в допуске этого иска к своему производству.

По словам первого заместителя председателя АМКУ - государственного уполномоченного Марии Нижник, во время рассмотрение дела "Газпром" указывал на то, что у АМКУ нет компетенции рассматривать данный вопрос и что он должен рассматриваться в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее