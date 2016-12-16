Путин заявил о необходимости прекратить "исторический пинг-понг" по Курилам

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Президент России Владимир Путин заявил, что в интересах обеих стран прекратить территориальный спор по Курилам.

"Мы с господином премьер-министром вчера говорили, я читал эти очень трогательные письма бывших жителей южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования", — сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.

Японским лидером были переданы Путину письма бывших японских жителей четырех островов южных Курил, на которые претендует Токио.

Об истории территориального спора между Москвой и Токио Владимир Путин заметил, что "вопросов здесь много, в том числе это и вопросы хозяйственной деятельности, и безопасности".

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.И возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Москва со своей стороны настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.