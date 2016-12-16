Главная

Путин заявил о необходимости прекратить "исторический пинг-понг" по Курилам

опубликовано Артем Бережецкий в Пт, 16/12/2016 - 12:47 Новость: тема тэги гео
и Синдзо Абе

Президент России Владимир Путин заявил, что в интересах обеих стран прекратить территориальный спор по Курилам.

"Мы с господином премьер-министром вчера говорили, я читал эти очень трогательные письма бывших жителей южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования", — сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ. 

Японским лидером были переданы Путину письма бывших японских жителей четырех островов южных Курил, на которые претендует Токио.
Об истории территориального спора между Москвой и Токио Владимир Путин заметил, что "вопросов здесь много, в том числе это и вопросы хозяйственной деятельности, и безопасности".

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.И возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Москва со своей стороны настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Бережецкий ::

Автор (или псевдоним)
Артем Бережецкий

О себе

"В чем сила, брат? Сила в правде!"

Ищите меня во Вконтакте
Мой твиттер