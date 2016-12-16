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Главная Глава ДНР о переговорах в Минске, о вооруженной миссии ОБСЕ и о границе с Украиной опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/12/2016 - 13:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Глава ДНР Александр Захарченко, во время состоявшейся 15 декабря пресс-конференции, ответил на наиболее актуальные вопросы журналистов. Комментируя вопрос о продлении Минских соглашений на 2017 год, Захарченко заявил, что этот вопрос еще не поднимался на переговорах Контактной группы.

«После последней поездки в Минск Денис Пушилин мне докладывал, что на 2017 году уже запланированы встречи. Думаю, что на ближайшем заседании Контактной группы этот вопрос будет подниматься. Если Украина не озвучит этот вопрос на переговорах в Минске, то мы сами его внесем», — сказал Александр Захарченко.

Также Захарченко прокомментировал заявление Постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, который в своем выступлении отметил, что введение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбасс «не обсуждается ни в практическом, ни в перспективном плане».

«Это вполне обоснованное решение. В мандате СММ ОБСЕ не предусмотрено вооруженное нахождение миссии на территории Республики. Поэтому вполне логично, что ОБСЕ от этого отказалась. Изначально, когда Украина внесла это предложение, миссия ОБСЕ его не поддержала. ОБСЕ объяснила Украине, что она только наблюдает», — сказал Александр Захарченко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее