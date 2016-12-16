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США нужно привести доказательства хакерских атак или закрыть тему

опубликовано Артем Бережецкий в Пт, 16/12/2016 - 13:30 Новость: тема тэги гео
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону нужно или прекратить говорить о якобы имевших место атаках российских хакеров на территории США, или привести доказательства, иначе это выглядит непристойно.

"Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно", — сказал Песков комментируя очередные обвинения США в хакерских атаках озвученных президентом Барком Обамой.

ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. Но ФБР с этим не согласилось. Москва категорически эти обвинения опровергает, назвав их бездоказательными. Да и сам Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. На требования Конгресса предоставить спецслужбам результаты расследования ничего сделано не было.

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