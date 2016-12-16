«Европопулисты» пытаются дискредитировать Украину, чтобы угодить России, — вице-премьер Украины

В большинстве стран Европейского Союза есть «популистские» политические силы, которые через свои личные интересы всегда будут пытаться расшатать ситуацию и в Европе, и на Украине в частности.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«В большинстве стран Европейского Союза есть те политические силы, которые по тем или иным причинам являются „популистскими“. Поэтому они всегда будут находить любые аргументы, чтобы расшатывать ситуацию где-нибудь, в том числе и на Украине. В частности это те страны ЕС, которые поддерживаются непосредственно Россией. Они имеют бизнес, который заинтересован в восстановлении привычных отношений с Россией, поэтому они пытаются всеми способами сейчас дискредитировать Украину на международной арене, или оттянуть любые положительные решения ЕС относительно Украины», — пояснила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркивает, что угрозы для единства Европы по российско-украинскому вопросу являются серьезными.

«Мы помним решение обеих палат Франции, которые летом этого года проголосовали за отмену санкций против России. Хорошо, что парламент Франции не влияет на внешнеполитические решения, поэтому санкции против России были продолжены, и в частности с участием той же Франции. Настораживает политическая ситуация не только во Франции. Мы также наблюдаем, как развеваются события с временным правительством в Италии. К тому же, заявления новоизбранного президента Болгарии по российско-украинскому конфликту тоже являются тревожными. Даже в Германии есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы действующий канцлер Германии Ангела Меркель не смогла переизбираться на следующий срок и создать коалицию, которая обеспечила бы преемственность политики против России», — прокомментировала Климпуш-Цинцадзе.