Наглость или безумие: Кравчук заявил о возможной ликвидации России

Бывший президент Украины Леонид Кравчук сделал резонансное заявление, в котором допустил, что Россия может «оккупировать» его страну и «прекратить свое существование».

«Даже если представить, что Россия пойдет широкомасштабным шагом по Украине и встанет вопрос об оккупации Украины, это будет последний день жизни России», – это слова первого украинского главы государства.

Кравчук обвинил Россию в давлении на Украину через Донбасс.

«Получить Украину в повиновение, удержать в повиновении, удержать экономически, политически и духовно, я считаю, это нереально», – подчеркнул экс-президент.