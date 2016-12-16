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Наглость или безумие: Кравчук заявил о возможной ликвидации России

опубликовано Артем Бережецкий в Пт, 16/12/2016 - 14:21 Новость: тема тэги гео
-укр.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук сделал резонансное заявление, в котором допустил, что Россия может «оккупировать» его страну и «прекратить свое существование».

«Даже если представить, что Россия пойдет широкомасштабным шагом по Украине и встанет вопрос об оккупации Украины, это будет последний день жизни России», – это слова первого украинского главы государства.

Кравчук обвинил Россию в давлении на Украину через Донбасс.

«Получить Украину в повиновение, удержать в повиновении, удержать экономически, политически и духовно, я считаю, это нереально», – подчеркнул экс-президент.

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