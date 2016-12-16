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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/12/2016 - 14:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Киевские силовики в нарушение Минских соглашений разместили военную технику в Золотом и продолжают совершенствование инженерного оборудования позиций вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Украинские боевики продолжают совершенствование инженерного оборудования позиций вдоль линии соприкосновения, особое внимание уделяется участку в районе населенного пункта Станица Луганская, - сказал он. - Так, в зоне ответственности 14 механизированной бригады, на северо-западной окраине населенного пункта, в районе лесополосы, выполняются работы по подготовке позиций взводного опорного пункта".

"Для наращивания сил и средств на линии соприкосновения сторон и усиления передовой позиции, командованием 24 бригады перемещено два танка в район временного опорного пункта на западную окраину Золотого", - сообщил майор.

"Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики, в свою очередь, постоянно совершенствует уровень профессионализма военнослужащих и способны отразить любые акты агрессии со стороны вооруженных сил Украины", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

"Вчера, по плану боевой подготовки, были проведены занятия по огневой подготовке с подразделениями 7 отдельного отряда Народной милиции ЛНР. По итогам, командование особо отметило высокий уровень подготовки 2 батальона этого подразделения", - рассказал Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее