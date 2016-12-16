Безвизовый режим для Украины может стать заложником политических игр в Нидерландах, — Иванна Климпуш-Цинцадзе

Обсуждение Европейским союзом позиций, на которых настаивают Нидерланды, о ратификации Соглашения Украина-ЕС, это еще не конец процесса. Должны состояться еще ряд голосований именно тогда, когда в Нидерландах пройдут выборы. Поэтому есть опасность, что Украина станет разменной картой этих политических противостояний.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Позиции, на которых настаивают Нидерланды о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, констатируют то, чего и так нет в документе.

«Они же не говорят о свободном передвижении, а о том, что соглашение не дает возможности проживания и трудоустройства украинцев в ЕС. Соглашение действительно этого не дает. По сути, они констатируют те вещи, которых и так нет», — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Вместе с тем украинские дипломаты работали очень близко с представителями Нидерландов. Пытались найти формулировки, которые были приемлемыми для нас и соответствующих на «не совсем объективные опасения» Королевства.

«Мы прекрасно помним, как Нидерланды летом 2015 прошли весь цикл ратификации Соглашения, только не передали его в Европейский союз. Именно тогда было принято решение о проведении референдума», — напомнила министр.

«С политической точки зрения это неприятный для Украины момент, ведь мы помним с чего началась „революция достоинства“ — Виктор Янукович не подписал Соглашение об ассоциации и именно это было толчком к тому, что люди вышли на улицы. Думаю, что вместе с партнерами, которые понимают всю эту чувствительность, мы добьемся, чтобы принятое решение не переходило важных для нас красных линий», — добавила она.

Вице-премьер, также выразила обеспокоенность тем, что ратификация Соглашения об ассоциации с Украиной может стать заложником политических баталий внутри Нидерландов: «Обсуждение позиций — еще не конец процесса. Чтобы Соглашение таки приняли, должен состояться еще ряд голосований. Именно в этот момент в Нидерландах пройдет избирательный процесс, поэтому хочется надеяться, что ратификация Соглашения об ассоциации с Украиной не станет разменной картой внутренних голландских политических противостояний».