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Судьи с миллионными доходами в декларациях уже знают, как отчитываться перед контролирующими органами, — судья

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 14:54 Новость: тема тэги гео
Суд

Судей, которые не побоялись задекларировать в электронных декларациях миллионные состояния, нельзя обвинять в недобросовестности. Такое мнение высказал член Совета судей Украины Александр Сасевич.

В частности, юрист подчеркнул: «неужели вы думаете, что судьи, которые заявляли такие суммы в декларациях, не думали о том, что им придется отвечать на вопросы откуда они взяли эти деньги? Думаю, они с легкостью отчитаются перед соответствующими органами, которые будут проверять их декларацию. Людей, которые пошли на такой шаг неправильно обвинять в недобросовестности».

Также Александр Сасевич прокомментировал сообщения в СМИ, что украинские судьи имеют наличными более одного миллиарда гривен.

«Давайте вместе посчитаем. В общем, судьи на Украине подали 7255 деклараций. Берем эту сумму, которая указана в СМИ — 1 млрд 550 млн гривен и делим на количество деклараций. В среднем — выходит на судью 5500 долларов. Это не так и много. Надо подумать, не является ли акцентирование на этой сумме отвлечением от действительно крупных деклараций нардепов и чиновников? Кроме этого, есть следующий этап декларирования состояния — декларации проверяют соответствующие органы — НАЗК и НАБУ. Люди, которые задекларировали такие суммы, думаю, абсолютно готовы к проверке», — отметил юрист.

Член Совета судей Украины объяснил, почему за последние несколько месяцев так много судей сложили свои полномочия: «Те, кто уволился, воспользовались решением Конституционного суда признавшего неконституционным ограничение максимального размера пожизненного денежного содержания судьи в отставке. Кроме того, сегодня порядка девяти государственных органов имеют право проверять судей. Оказывается постоянное давление на судей и со стороны политиков и со стороны общественности. Многие должности в судах незаполненные, и на тех, кто остался — большой груз судебных дел. Многие судьи не выдерживают такой нагрузки и уходят со своих постов».

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