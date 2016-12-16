ЕС ждет реакции правоохранительных органов на электронные декларации украинских политиков, — вице-премьер по интеграции

На пути преодоления коррупции Украина уже смогла многого добиться — парламентарии приняли соответствующее законодательство, а в обществе возросла нетерпимость к этому явлению. И сейчас Европа следит за тем, как будет реагировать НАЗК на электронные декларации чиновников-олигархов.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Безусловно, пока Украина не полностью справляется с преодолением коррупции, есть еще над чем работать. И мы уже многого добились.

«Сделано невероятное количество шагов, которые никто не представлял еще два года назад. Но, к сожалению, это не идет такими быстрыми темпами, как нам бы всем хотелось», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Вместе с тем, выросла и нетерпимость общества к коррупции — люди стали более чувствительными к этим рискам. То есть, общество начинает противостоять такому явлению.

«Еще в 2013 году далеко не все медиа решались и говорить о взяточничестве. Если учесть, где в плане противодействия коррупции мы были в начале 2014 года и где сейчас, то видим невероятный прогресс», — отметила чиновник.

Европейские дипломаты приветствуют шаги Украины в преодолении этого явления — наше государство приняло законодательство о создании антикоррупционных институтов, провело прозрачные конкурсы на соответствующие должности, выделила средства из бюджета, чтобы эти организации функционировали на более высоком уровне, чем другие государственные структуры.

«Думаю, эти вещи в парламенте казались невероятными для нас самих еще когда мы голосовали за это все», — призналась Климпуш-Цинцадзе.

Вместе с тем, ЕС ждет реакции НАЗК на электронные декларации депутатов.

«Они будут ждать, какие действия предпримет НАЗК для того, чтобы передать эти дела или в НАБУ или в антикоррупционную прокуратуру. Сейчас все хотят увидеть, какими на самом деле будут последствия е-декларирования. Я очень надеюсь, что мы пройдем этот тест», — резюмировала Иванна Климпуш-Цинцадзе.