Новые условия остановки безвиза не направлены против Украины, — Климпуш-Цинцадзе

Украина для ЕС не представляет такой угрозы, которые указаны в условиях приостановления безвизового режима. Ведь данные миграционного взаимного потока между Украиной и ЕС за два года подтверждают, что Украина не подпадает под те риски, которыми занимаются страны ЕС.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины убеждена, что Украине не стоит беспокоиться жесткими санкциями в отношении условий приостановления режима.

«Я не думаю, что Украина должна иметь любые предостережения относительно этого жесткого режима приостановки. Ведь на самом деле, уже существовал такой механизм возможного приостановления. Но он был немного мягче, чем тот, который согласовали страны-члены ЕС и Европарламента. Эти правила действительно жесткие, но я не вижу, что они направлены в какой-нибудь способ против Украины. Зато они точно направлены против миграционных проблем, с которыми столкнулись европейские страны год назад. И именно это заставило их думать о дополнительных мерах, чтобы обезопасить свою внутреннюю ситуацию», — прокомментировала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр добавила, что довольна трехсторонним диалогом между Европарламентом, Еврокомиссией и Европейским советом в результате которого наконец достигнуты определенные понимания. Ведь затягивание этого процесса, к сожалению, влияет и на ситуацию с украинским безвизом.

«К сожалению, безвиз зависит именно от того, когда окончательно будет согласован этот механизм приостановки. Поэтому европейским органам нужно пройти еще определенные процедуры, чтобы этот механизм был одобрен. И только после этого уже можно будет рассматривать безвизовый режим как для Украины так и для Грузии», — отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.