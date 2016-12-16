Главная

Государственный преступник Турчинов требует полную экономическую блокаду Донбасса

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 16:12 Новость: тема тэги гео
Турчинов преступник

Пастор баптистской секты, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны, государственный преступник Александр Турчинов заявил, что нужно перекрыть весь грузопоток через линию фронта на Донбассе.

«Если решать радикально, то есть только один механизм. И я сторонник этого варианта — запретить любые перемещения товаров и грузов. Но мне говорят: там же есть предприятия, которые платят налоги в наш бюджет и на экспорт отправляют продукцию, а валюта поступает в украинские банки, там живут наши граждане, им надо работать и т. д. Я считаю, что здесь уместен опыт Хорватии, которая в начале 1990-х находилась в схожем с Украиной положении», — отметил пастор Турчинов, который устроил геноцид жителей Донбасса.

По его словам, жесткая экономическая блокада привела к быстрой деоккупации Хорватией своей территории.

«Соответственно, если мы хотим ускорить процесс освобождения своих территорий — нужно выбирать конкретный вариант», — отметил секретарь СНБО.

Однако, по словам Турчинова, Запад выступает против.

«Лично моя позиция: идет война, и все должны работать на победу. Полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки ее освобождения. Иначе этот вялотекущий процесс только растягивает во времени страдания и беды людей, которые находятся там», — цинично подытожил он.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!