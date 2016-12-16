Государственный преступник Турчинов требует полную экономическую блокаду Донбасса

Пастор баптистской секты, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны, государственный преступник Александр Турчинов заявил, что нужно перекрыть весь грузопоток через линию фронта на Донбассе.

«Если решать радикально, то есть только один механизм. И я сторонник этого варианта — запретить любые перемещения товаров и грузов. Но мне говорят: там же есть предприятия, которые платят налоги в наш бюджет и на экспорт отправляют продукцию, а валюта поступает в украинские банки, там живут наши граждане, им надо работать и т. д. Я считаю, что здесь уместен опыт Хорватии, которая в начале 1990-х находилась в схожем с Украиной положении», — отметил пастор Турчинов, который устроил геноцид жителей Донбасса.

По его словам, жесткая экономическая блокада привела к быстрой деоккупации Хорватией своей территории.

«Соответственно, если мы хотим ускорить процесс освобождения своих территорий — нужно выбирать конкретный вариант», — отметил секретарь СНБО.

Однако, по словам Турчинова, Запад выступает против.

«Лично моя позиция: идет война, и все должны работать на победу. Полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки ее освобождения. Иначе этот вялотекущий процесс только растягивает во времени страдания и беды людей, которые находятся там», — цинично подытожил он.