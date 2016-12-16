Племяннику главы фракции БПП подарили 3-комнатную квартиру во Львове за $6 тыс.

Племянник лидера парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Гринева получил в подарок квартиру во Львове площадью 112 м². Об этом подарке стало известно из электронной декларации Юрия Гринева, младшего брата Игоря Гринева. При этом стоимость такого подарка в декларации Юрия Гринева занижена минимум в десять раз — 3-комнатную квартиру площадью почти 112 м² оценили в 138 тыс. грн (менее $6000), хотя такие же квартиры в том же доме стоят не менее 1,3 млн грн.

В электронной декларации Юрия Гринева указано, что в собственности его сына Максима есть квартира площадью 111,8 м² по цене в 138 тыс. грн. В реестре недвижимого имущества указано, что эту квартиру Максим Гринев получил в подарок в августе 2016 года.

В реестре не указано, кто именно подарил Максиму Грыниву квартиру, однако известно, что она расположена в доме на ул. Стешенко во Львове. По данным рекламных агентств, подобные квартиры на ул. Стешенко стоят от 1,3 млн грн, то есть почти в десять раз дороже, чем указано в декларации Юрия Гринева.

Также известно, что в конце ноября 41-летний Юрий Гринев возглавил ГП «Львовстандартметрология», которое занимается сертификацией автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также сертификацией ввозимых из-за границы автомобилей.

41-летний Юрий Гринев является младшим братом председателя парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игоря Гринева. Ранее Юрий Гринев много лет работал на руководящих должностях в системе налоговых органов — возглавлял ГНИ во Франковском районе Львова, а также в Бугском и Городокском районах Львовской области. В 2012—2014 гг. возглавлял Инспекцию по вопросам защиты прав потребителей во Львовской области.

Как и его брат, Юрий Гринев симпатизирует партии «Солидарность» — Блок Петра Порошенко», входит в совет областной организации этой партии. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду как 161 номер избирательного списка ББП.