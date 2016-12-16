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На Галичине пьяный судья заснул за рулем перед светофором

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 17:04 Новость: тема тэги гео
фемида

На Львовщине нетрезвый водитель заснул за рулем, остановившись на красный свет светофора. Вчера около 17 часов вечера экипаж патрульной полиции Львова, проезжая через город Стрый, остановился у светофора, на перекрестке. Впереди служебного автомобиля остановился автомобиль Hyundai Sonata.

Когда зажегся зеленый свет и все участники дорожного движения двинулись, упомянутый автомобиль продолжил стоять с заведенным двигателем, — сообщает патрульная полиция Львова.

Патрульные через громкоговоритель сообщили водителю, что он может ехать, но он не реагировал. Когда инспекторы подошли к автомобилю чтобы выяснить обстоятельства — увидели что водитель сидит с закрытыми глазами. Волнуясь о здоровье водителя, полицейские открыли двери и почувствовали сразу резкий запах алкоголя — мужчина заснул за рулем.

Инспекторы долгое время не могли привести в чувство водителя, он не хотел открывать глаза. Водитель был в сильном состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки документов он предъявил, кроме водительского, еще и удостоверение судьи с истекшим сроком действия.

Оказалось, что он является судьей без полномочий местного суда. От проверки на состояние алкогольного опьянения он отказался. На него оформили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

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