На Галичине пьяный судья заснул за рулем перед светофором

На Львовщине нетрезвый водитель заснул за рулем, остановившись на красный свет светофора. Вчера около 17 часов вечера экипаж патрульной полиции Львова, проезжая через город Стрый, остановился у светофора, на перекрестке. Впереди служебного автомобиля остановился автомобиль Hyundai Sonata.

Когда зажегся зеленый свет и все участники дорожного движения двинулись, упомянутый автомобиль продолжил стоять с заведенным двигателем, — сообщает патрульная полиция Львова.

Патрульные через громкоговоритель сообщили водителю, что он может ехать, но он не реагировал. Когда инспекторы подошли к автомобилю чтобы выяснить обстоятельства — увидели что водитель сидит с закрытыми глазами. Волнуясь о здоровье водителя, полицейские открыли двери и почувствовали сразу резкий запах алкоголя — мужчина заснул за рулем.

Инспекторы долгое время не могли привести в чувство водителя, он не хотел открывать глаза. Водитель был в сильном состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки документов он предъявил, кроме водительского, еще и удостоверение судьи с истекшим сроком действия.

Оказалось, что он является судьей без полномочий местного суда. От проверки на состояние алкогольного опьянения он отказался. На него оформили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.