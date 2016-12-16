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Результаты «перемирия» на Донбассе за неделю: 9041 обстрел со стороны ВСУ

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 17:07 Новость: тема тэги гео
обстрел

Разрушения в результате этих обстрелов получили 17 жилых домов в семи прифронтовых городах и поселках Донецкой народной республики. Об этом на брифинге в пятницу, 16 декабря рассказал журналистам спикер минобороны Республики Эдуард Басурин.

В период с 10 по 16 декабря обстрелами со стороны ВСУ были повреждены жилые дома в Крутой Балке, Старомихайловке, Ленинском, Докучаевске, Коминтерново, Саханке, Ясиноватой, а также в поселке Трудовские, на западной окраине Донецка. Согласно предварительной информации, украинские оккупанты корректировали артиллерийский огонь при помощи 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ситуация на линии фронта остается напряженной, ВСУ по-прежнему применяют тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

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