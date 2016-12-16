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Глава ДНР об экономической и культурной интеграции с Россией

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 17:15 Новость: тема тэги гео
Захарченко

Донецка народная республика должна расширить экономическую, а также культурную интеграцию с Россией. Такое заявление сделал глава ДНР Александр Захарченко в пятницу, 16 декабря, во время ежегодного обращения к Народному Совету ДНР.

Захарченко подчеркнуд, что молодое государство должно расширять экономическую и культурную интеграцию с Российской Федерацией. Такая задача поставлена перед министрами ДНР.

«При этом мы должны возобновить и старые экономические связи. Потенциал в этом направлении у нашего государства огромный», — подчеркнул Александр Захарченко. Он назвал приоритетные для Республики отрасли промышленности: угледобывающую, машиностроительную и металлургическую, на которых всегда держалась экономика Донбасса. Кроме того, глава ДНР призвал развивать и новые отрасли, ведь научный и производственный потенциал региона велик даже сейчас — в трудное военное время.

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