Судя по последним заявлениям и шагам Надежды Савченко, складывается впечатление, что у нее заканчивается время, отведенное на достижение каких-то целей, поставленных перед ней. Поэтому она должна прибегать к радикальным действиям.

Такое мнение высказал пропагандист преступного режима Порошенко-Гройсмана, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт, в частности, отметил, что исключение Савченко из фракции ВО «Батькивщина» было прогнозируемым, однако в интересах и политической силы, и самого нардепа, чтобы такой «развод» был максимально мягким.

«К этому все шло. Понятно, какую позицию занимает Савченко в переговорах с ДНР и ЛНР. Понятно, что поддерживать это власть не может. Но и резко разрывать отношения тоже не стоит. Поэтому выбран такой мягкий вариант. Надо понимать, что мнения экспертов в Интернете и соцсетях — это одно, а среди простого населения многие ее поддерживают. Ее стремление освободить заложников любой ценой многие поддерживают».

Также нацист Голобуцкий подчеркнул, что народного депутата Савченко, независимо от ее истинных намерений, используют в своих планах российские спецслужбы: «Россия поняла, что играть на одном же поле с теми категориями населения одними и теми же политиками типа Царева больше неэффективно. Поэтому использовать Савченко это гениальная идея — она ​​патриот, русскоязычная. А то, что она говорит то же, что и в свое время говорил Царев, — никого не волнует. Она с такой задачей справляется лучше, чем другие агенты Кремля. То, что она поспешно делает такие казалось бы странные заявления, дает понимание, что ее кураторы хотят решить свои вопросы еще до того, как Трамп займет свой пост. Чтобы ему принесли уже готовую ситуацию — „это гражданская война, а нардеп договаривается с оппонентами. Это их внутренний конфликт“. Уверен, что Савченко привезет несколько десятков пленников. Чтобы потом сказали — власть плохая и не договаривается, а Савченко сумела это сделать».