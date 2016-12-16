Большинство членов ЦИК выполняют заказы парламентских партий, — экс-руководитель ЦИК

Учитывая специфику механизма избрания, большинство членов Центральной избирательной комиссии выполняют решения политических сил в парламенте, которые их туда предлагали.

Такое мнение выразил экс-глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал.

Бывший глава ЦИК рассказал, что также давал показания в НАБУ по поводу «амбарной книги» Партии регионов: «Я был в НАБУ и в течение нескольких часов давал показания. То, что я сейчас здесь, свидетельствует о том, что особых претензий ко мне в НАБУ не было».

Также Виктор Шаповал объяснил, что руководителя ЦИК можно отстранить от исполнения обязанностей в случае, когда против него открыто уголовное производство.

«С точки зрения юридических процедур, теоретически можно отстранить главу ЦИК от должности. Такое действие возможно, если лицо обвиняется, ему выдвинуто подозрение. Мы имеем факт выдвижения подозрения. Но в КПК указано, что орган, который назначил, тот и принимает решение об отстранении. Здесь есть юридическая коллизия: может ли ЦИК принимать такое решение? Возможен также и другой порядок, когда Президент, который подавал кандидатуру Охендовского, должен обратиться в ВРУ, а та — должна принять решение. Если будет соответствующая команда от тех политических сил, которые контролируют ЦИК, то отставка Охендовского произойдет», — пояснил экс-глава ЦИК.

Владимир Шаповал подчеркнул, что решение ЦИК не могут быть объективными, поскольку работники комиссии выполняют задачи политических партий, их туда делегировали «большинство членов выполняют те решения, которые принимают политические силы в парламенте, которые предлагали тех работников в ЦИК».