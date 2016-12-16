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Украинские оккупанты испытывают на территории Донбасса боевые беспилотники

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 17:57 Новость: тема тэги гео
бпла

Об этом на брифинге в Донецке 16 декабря сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Он, в частности, сказал: «Украинская сторона продолжает наращивать темп совершенствования вооружения для ВСУ, в частности в сфере создания ударных беспилотников со специальными боеприпасами. Испытания подобных БПЛА уже проводятся на территории Республики, целью которых является применение ударных средств против мирных жителей Донбасса и поражение объектов инфраструктуры».

Журналистам показали боевой БПЛА украинского производства, который был сбит бойцами армии Республики в районе Макеевки. Корпус БПЛА состоит из прессованного пенопласта, размах крыльев около полутора метра.

«Беспилотник оснащен кумулятивным зарядом „КЗ-6“, пластичным взрывчатым веществом и электро-детонатором. Можете только представить, какая бы получилась трагедия, если беспилотник выполнил бы свою задачу», — прокомментировал эту «военную добычу Басурин.

Мы сообщали, что несколько дней назад в украинских СМИ промелькнула информация о новом украинском беспилотнике, созданном на основе польского БПЛА «Лось». Он представляет собой многоразовый ударный аппарат с управляемыми ракетами. Предполагалось, что испытывать этот боевой беспилотник будут в так называемой зоне «АТО».

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