Политики на Украине молчат о Януковиче, потому что сами когда-то ему помогали, — экс-чиновник ГПУ

Украинские чиновники отказываются свидетельствовать против Виктора Януковича, потому что сами недавно были частью его теневых схем.

Об этом заявил экс-заместитель генерального прокурора Виталий Касько, комментируя заявление специального агента Федерального бюро расследований США Карен Гринуэй о том, что украинские политики не хотят свидетельствовать против Януковича.

«Очень много тех должностных лиц, которые остались на Украине, которые определенным образом были задействованы в схемах Януковича. Если они будут говорить правду, то тоже станут частью этого уголовного процесса, в том числе и в статусе обвиняемых», — уверен юрист.

По его словам, правоохранителям, в частности, с Федерального бюро расследований США, следует искать индивидуальный подход к каждому отдельному фигуранта.

«Расследование должно быть всеобъемлющим. Те из фигурантов, которым можно предложить пойти на сделку со следствием, дадут правдивые показания, взамен получат более легкое наказание. Нужно искать индивидуальный подход», — отметил Виталий Касько.

Напомним, что специальный агент ФБР США Карен Гринуэй, которая в течение 18 месяцев расследует дело о возврате выведенных из Украины средств, заявила, что украинские политики не хотят рассказывать, как работали схемы Януковича.