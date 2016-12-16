Украинский переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан — в Донецке

Один из организаторов встречи депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко с лидерами ДНР и ЛНР в Минске, переговорщик Владимир Рубан (см. фото) находится в Донецке для отработки технической стороны переговоров по обмену пленными. Сам Рубан подтвердил этот факт украинским журналистам по телефону: «Я нахожусь в Донецке в рамках этих переговоров… Я выполняю техническую сторону». Подробности своей «донецкой миссии» Владимир Рубан не разглашает. Напомним, что он был первым представителем украинской стороны, который организовывал обмен пленными еще в 2014 году.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова 16 декабря заявила: «Что касается предложения об обмене 228 человек, мы согласны забрать этих людей, потому что это те люди, которые были процессуально очищены украинским правосудием». В свою очередь ДНР готова передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных» украинских пленных. При этом омбудсмен Республики подчеркнула, что ДНР по-прежнему настаивает на обмене по формуле «всех на всех». В целом обмен пленными предполагается завершить до Нового года.

Напомним: бывшая «айдаровка», а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко 7 декабря на нейтральной территории, в Минске, провела прямые переговоры по обмену пленными с лидерами ДНР и ЛНР, чем страшно разгневала официальный Киев. Тем не менее, переговоры по обмену пленными между Украиной и донбасскими республикам, заблокированные Киевом, все-таки сдвинулись с мест.