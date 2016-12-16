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Большие счета за тепло связанные с ростом тарифов более чем на 100%, — Львовтеплоэнерго

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 18:18 Новость: тема тэги гео
квитанция

Во Львове большие начисления за теплоснабжение связанные с ростом тарифов на тепло более чем на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на ЛГКП «Львовтеплоэнерго».

Как говорится в сообщении, с 1 июля 2016 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила Львовскому городскому коммунальному предприятию «Львовтеплоэнерго» тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и тарифы на услуги по централизованному отопления и централизованного снабжения горячей воды для нужд населения и управляющих многоквартирных домов на следующем уровне: для домов, где есть приборы учета — 1 213,98 грн за 1 Гкал (было 572 грн); для домов, где нет приборов учета — 26,58 грн за м2 отапливаемой площади (было 12,52 грн).

96% жилых домов, которые обслуживает ЛГКП «Львовтеплоэнерго», оборудованы приборами учета тепловой энергии.

Как сообщили в ЛГКП «Львовтеплоэнерго», на сегодня около 70% потребителей предприятия имеют субсидии или льготы.

Зато эти потребители, которые не имеют субсидий или льгот, согласно Постановлению КМУ № 744 от 19 октября 2016, имеют право на рассрочку оплаты услуг по централизованному отоплению.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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