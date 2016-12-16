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Некоторые члены ЦИК получали от Партии регионов по 25 тысяч долларов, — экс-глава комиссии Шаповал

опубликовано vinodelov в Пт, 16/12/2016 - 18:26 Новость: тема тэги гео
Владимир Шаповал

Бывший глава Центральной избирательной комиссии рассказал, что по его информации, отдельные члены ЦИК получали по 25 тысяч долларов в месяц за лоббирование интересов политических партий, в частности Партии регионов.

Об этом рассказал бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал (2007—2013 гг.).

Экс-глава ЦИК выразил уверенность в том, что политические партии делегируют в состав ЦИК тех кандидатов, которые позже на должностях лоббируюь интересы этих сил: «Все те, кто работал в ЦИК, хотели бы туда вернуться. А с теми, кто хочет вернуться, легче найти общий язык и убедить работать в свою пользу. В парламенте на каждого из членов ЦИК смотрят как на инструмент решения определенных вопросов. С этой точки зрения и назначаются».

Владимир Шаповал рассказал, что во время его пребывания в должности председателя ЦИК, ему никто не предлагал взятки: «Мне никто никогда не предлагал, потому что знали, что это бесперспективно. Я бы не позволил, чтобы какая-то политическая шпана брала меня на политическое обслуживания».

В то же время, Владимир Шаповал отметил, что не может исключать, что отдельные его подчиненные получали средства: «Возможно, у меня были такие ощущения. Ко мне подходили отдельные члены ЦИК от, в то время, демократического меньшинства, и говорили: „Насколько мне известно, членам ЦИК от Партии регионов и коммунистов ежемесячно платят в конверте дополнительные деньги. Могли бы вы переговорить по этому поводу?“. Я не исключаю, что действительно такая проблема была. О суммах речь не шла. Если бы я начал выяснять, о каких суммах идет речь, то продемонстрировал бы свою заинтересованность. Тогда отдельным депутатам, так говорили, платили за голосование 25 тыс. долларов. Возможно, работа в ЦИК, с точки зрения упомянутых политических сил, заслуживала этих денег», — предположил бывший председатель ЦИК.

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