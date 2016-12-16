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Главная Брифинг начальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Рудского по ситуации в Сирии опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/12/2016 - 20:36

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Боевики в Алеппо употребляли доставленное из-за рубежа продовольствие, в то время как население города страдало от недоедания, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"В освобожденных районах восточного Алеппо сирийскими военнослужащими было обнаружено несколько складов с продовольствием, доставленным из-за рубежа. Эти продукты употреблялись только террористами и членами их семей, а население Алеппо в это время страдало от недоедания", — сказал он.

Рудской также заявил, что "по всей видимости, западные страны и гуманитарные организации не спешат направлять помощь в Алеппо, так как там больше нет ее основных получателей – боевиков, а мирные жители их не интересуют".

"Можно сколько угодно выражать свою озабоченность судьбой жителей Алеппо, находясь в Женеве или Нью-Йорке, и при этом ничего не делать для того, чтобы им помочь", — подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее