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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 16 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/12/2016 - 20:38

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Ситуация на линии соприкосновения войск в Донецкой Народной Республике остается напряженной. В течение недели украинские боевики при обстрелах по-прежнему активно использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Об этом сообщил сегодня, 16 декабря, заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин на итоговом брифинге в Донецке. «Интенсивность обстрелов по сравнению с прошлой неделей снизилась и составила 9 041 раз. Огонь по территории Республики велся с применением артиллерии, танков и минометов – 2 733 раза. Противник открывал огонь по 22 населенным пунктам Республики, преступные приказы на обстрелы которых отдавались Шапталой, Мацейко, Николюком, Соколовым и Делятицким, активно применялась артиллерия калибра 152 мм с позиций артбригад Панченко и Брусова. Были повреждены шестнадцать домостроений в Старомихайловке, Ленинском, Докучаевске, Коминтерново, Саханке, Ясиноватой и поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. В очередной раз зафиксированы целенаправленные артиллерийские и минометные обстрелы с позиций украинских преступников по социальным объектам инфраструктуры Республики. 11 декабря в результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Саханка было повреждено здание школы и два дома», — заявил полковник Басурин. Он также отметил, что целеуказание и корректировка огня артиллерии осуществляется с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего за истекший период была зафиксирована работа четырнадцати БЛА противника на Донецком и Мариупольском направлениях. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее