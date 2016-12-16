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Главная Ежегодное обращение Главы Республики к Народному Совету ДНР опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/12/2016 - 20:42

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 16 декабря, Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко выступил с ежегодным обращением к Народному Совету.

«Наша с вами встреча в конце года уже стала традицией. Такие встречи – это реальный повод обсудить, что удалось сделать и какие задачи стоят перед нами в будущем. Безусловно, самым важным фактором нашей жизни – политической, экономической, просто жизни граждан Донецкой Народной Республики – является война. Мы воюем, и это отражается на всех сферах жизни нашего государства. Я понимаю, что все мы стремимся к одной цели – создать сильное государство, основанное на принципах свободы, совести, справедливости и равенства. И мы с вами способны это сделать. Мы уже показали и доказали это. Но война мешает воплотить все наши планы в жизнь. Самое главное — не сдаваться и просто работать. И для достижения нашей общей цели народ Донецкой Народной Республики консолидировался. Консолидировался именно вокруг того смыслового центра, который является самой основой нашей идентичности. Мы объединились вокруг наших традиционных ценностей. Нас объединили наши история, память, культура, вера, язык, осознание нашей причастности к тому огромному и великому понятию, которое мы все называем Русским миром. И я благодарен моим землякам, гражданам Донецкой Народной Республики, народным депутатам, правительству ДНР за эту единодушную поддержку избранного нами пути. Сегодня именно консолидация общества является, пожалуй, главным вектором всей нашей внутренней политики. Да, мы все с вами разные. И мы этим гордимся. Нас в течение 20 лет пытались обезличить. Нашим оппонентам так и не удалось причесать нас под одну гребенку, сделать безликой серой массой. Мы разные, и именно в этом наша сила. Мы по-разному смотрим на целый ряд вопросов, касающихся политики, экономики, законодательства, налоговой системы – всего того, что делает государство жизнеспособным и сильным. Но в одном мы сходимся: Донецкая Народная Республики – это свершившийся факт. Мы выстояли, окрепли, и сегодня наше государство – это сила, с которой нельзя не считаться. Сегодня мы наблюдаем огромный энтузиазм среди наших граждан. В дело строительства государства включились люди разных возрастов, с разным образованием, профессиями и жизненным опытом. Среди первоочередных задач, не считая военных, я вижу развитие социальной сферы Республики. К сожалению, за годы украинской власти в Донбассе этот сектор не просто был отодвинут на задний план. Его фактически уничтожали, целенаправленно и цинично. Такие когда-то очень уважаемые и престижные профессии, как врач, учитель, воспитатель, библиотекарь, стали символом нищеты и безысходности. Сегодня в Донецкой Народной Республике прикладываются огромные усилия, что вернуть престижность этим профессиям. К сожалению, многое приходится делать с чистого листа. Одним из важнейших мероприятий в этом направлении я считаю грядущую образовательную реформу. Она включает в себя как повышение финансирования со стороны государства образовательных учреждений, так и существенные изменения в сути образовательного процесса. Необходимо переосмыслить подход к образованию на всех его уровнях. Сегодня Республике нужны не только профессионалы практически во всех отраслях, сегодня нужны профессионалы, горящие огнем патриотизма, верящие в наше дело. Подобно нашим дедам и прадедам, которые восстановили Отечество после войны, мы с вами должны на них равняться. Для воспитания поколения таких профессионалов, я считаю, мы должны максимально эффективно перенять опыт образовательной системы Советского Союза. Разумеется, с учетом современных методик и наработок, цифровых и телекоммуникационных технологий и мирового опыта. Многое делается уже сейчас. Мы открыли Республиканский педагогический институт. Мы организовали подготовку профессиональных аграриев на базе биофака. Но работы еще очень много. Также полагаю важным для всей Республики, для всех жителей нашего государства в кратчайшие сроки, но без потери качества, провести и реформирование медицинской системы. Здесь от украинских времен нам также досталось весьма печальное наследство. Мы должны провести целый ряд мероприятий, чтобы самое современное, эффективное, качественное и по возможности бесплатное медицинское обслуживание было доступно каждому жителю нашей страны. Разумеется, за один день сделать это невозможно. Нужна согласованная работа многих людей. И у нас есть эти люди. В этой связи также следует уделить максимальное внимание борьбе с коррупцией как на местах, так и в органах государственного управления, министерствах и ведомствах Республики. Очень сложно уничтожить эту гидру, которая в течение 20 лет вползла в нашу жизнь. Украинские чиновники и олигархи бережно лелеяли эту гидру десятки лет. Но наш долг – отрубить ей все головы, загнать в то болото, из которого она приползла к нам. Или отправить на ту сторону линии разграничения. Высокий уровень коррупции – источник многих бед, неудач, причина неэффективности целых отраслей промышленности и экономики и борьба с ней – одна из главнейших задач правительства. При этом законодатели — вы, уважаемые депутаты, можете принять в этой борьбе непосредственной участие. Ведь от эффективных, прозрачных и честных законов во многом зависит и эффективность противодействия коррупционным схемам. Ведь коррупция оказывает огромное влияние на экономику, которая у нас из-за войны и блокады и так до сих пор не может встать в полный рост. Безусловно, успехи в экономике у нас есть. Например, традиционная для нашего края угледобывающая отрасль в этом году показала позитивную динамику. Добыча угля составила около 12 миллионов тонн. Это на три миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Открываются новые лавы. Также динамично развивается и промышленный сектор, предприятия торговли. Любая экономики практически не может развиваться без инвестиций. Военные действия мешают инвесторам заходить на наш рынок. Но есть позитивные моменты и здесь. Целый ряд инвесторов из Российской Федерации, Южной Осетии, Абхазии уже готов вкладывать деньги в наше производство и сельское хозяйство. Поступили — пока робкие — предложения из Европейского Союза. Тут, уважаемые депутаты, очень важно помнить, что война рано или поздно закончится нашей победой. Донецкая Народная Республика получит мировое признание, и тогда инвестиции в нашу экономику будут расти лавинообразно с каждым годом. И законодательство ДНР, в том числе и налоговое законодательство, должно быть готовым к этому процессу. Какие приоритетные направления для инвестиций я вижу? Прежде всего нужно продолжать поддерживать традиционные для нас отрасли тяжелой промышленности – угледобывающую, металлургическую и машиностроительную. Но также нужно развивать и новые направления. Не сосредоточивать все ресурсы в одном месте. Например, сегодня в Донецкой Народной Республике активно развивается сельское хозяйство. Мы открываем новые животноводческие фермы, восстанавливаем птицефермы. Уже начал работать проект республиканских теплиц, развиваем садоводство. В перспективе, развивая сельское хозяйство, мы не только обеспечим стопроцентную продовольственную безопасность нашей страны, но и за счет экспорта нашей продукции увеличим поступления в республиканский бюджет. В связи с этим важной задачей ближайшего времени я считаю разработать механизмы стимулирования местных производителей сельхозпродукции. Если в прошедшие два года основной для нас была задача заполнить полки магазинов продуктами и удержать цены на приемлемом уровне, то в ближайшей перспективе на этих полках должно увеличиваться количество товаров, сделанных именно в ДНР. Это задача, как для органов исполнительной власти, так и для законодательного собрания. Задачи ближайшей перспективы – усилить экономическую интеграцию с Российской Федерацией. Не секрет, что именно благодаря неизменной поддержке братского российского народа Донецкая Народная Республика смогла выстоять в самые сложные для нее дни. Дорогие друзья, коллеги, народные избранники, не забывайте – наша борьба еще продолжается. Донецкая Народная Республика находится в самом начале длинного и тяжелого пути к свободе и процветанию. Но в том, что мы победим, я не сомневаюсь ни на мгновение», — сказал Александр Захарченко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее