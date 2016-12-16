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Тимошенко: «…теперь Савченко работает как независимый депутат в Верховной Раде»

опубликовано alex1943 в Пт, 16/12/2016 - 20:46 Новость: тема тэги гео
julija
15 декабря фракция «Батькивщина» приняла решение исключить из своих рядов народного депутата Надежду Савченко. Однако фракция «Батькивщина» не планирует инициировать лишение депутатского мандата Надежду Савченко. Об этом во время пресс-конференции заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

«Партия «Батькивщина» не будет инициировать лишение Надежды Савченко депутатского мандата, потому что люди отдали за нее голоса и она имеет право работать в Верховной Раде», - сказала Тимошенко.

В то же время она подчеркнула, что сейчас дороги «Батькивщины» и Савченко разошлись, и она была исключена из списка фракции. В частности, по словам Тимошенко, разными оказались позиции фракции и Савченко, в первую очередь, в вопросе возможности проведения переговоров с «террористами» (определение Юлии Тимошенко).

Кроме того, она подчеркнула, что не совпали взгляды партии и Савченко в вопросе проведения местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса и предоставлении амнистии «боевикам» (определение Тимошенко).

«Наши дороги разошлись, и теперь Надежда Савченко работает как независимый депутат в Верховной Раде, как внефракционный депутат. Она организовывает свое собственное общественное движение, свою собственную политическую дорогу - и она имеет на это право», - подчеркнула Тимошенко.

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