Неожиданно: Савченко увидела в глазах лидеров мятежного Донбасса боль за людей и ответственность

Бывшая «айдаровка», а ныне депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая произвела на Украине фурор своей недавней тайной встречей в Минске с лидерами ДНР и ЛНР, продолжает шокировать власть, да и всю страну майдана неожиданными заявлениями. В частности, Надежда Савченко публично заявила, что не считает лидеров донбасских республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого «марионетками Кремля», как их называют в украинских СМИ.

«Люди, ну если мы хотим постоянно видеть в своих — только дураков, в чужих — только хитрых и умных, то мы так в дураках и останемся. Я не увидела в этих двух людях мании величия и жажды власти. Я увидела в их глазах боль за тех людей, которых они повели за собой как вожаки, которые им поверили. Я увидела в их глазах ответственность — за то, что эти люди сейчас замерзают, умирают. Что они хотят дальше — увидим. Но компромисс возможен», – заявила Савченко.

Напомним: на встрече в Минске Надежда Савченко говорили про обмен пленными между Украиной и народными республиками Донбасса, который постоянно затягивал официальный Киев. И в этом деле действительно наметились подвижки, сейчас в Донецке находится представитель от Савченко — известный переговорщик из Киева Владимир Рубан, который вообще первым начал обмены пленными еще в 2014 году.