Брифинг заместителя председателя Верховного Суда ДНР

Сегодня, 16 декабря, в ходе брифинга и.о. заместителя председателя Верховного Суда — председатель Военного трибунала Николай Токаренко рассказал о мерах предупреждения преступлений военнослужащих.
«Это повседневная профилактическая работа с военнослужащими командиров, начальствующего состава, разъяснение действующих норм уголовного законодательства и иных законов и подзаконных актов, которые принимаются в ДНР. Учитывая то, что в армии служит в основном молодежь, часто им не хватает именно просветительской работы. Одним из таких аспектов могли бы служить выездные заседания военно-полевых судов в воинских частях. Это было бы наглядным примером и сдерживающим фактором тех лиц, которые склонны к совершению правонарушений. Военно-полевой суд занимается преступлениями, совершенными военнослужащими до командира роты. Военный трибунал рассматривает дела, совершенные военнослужащими от начальника службы батальона и выше. Кроме того, военно-полевые суды рассматривают дела о совершении тяжких преступлений», — сообщил Николай Токаренко.