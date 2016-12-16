Партнеры Мы в соцсетях

Главная Брифинг заместителя председателя Верховного Суда ДНР опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/12/2016 - 21:17

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 16 декабря, в ходе брифинга и.о. заместителя председателя Верховного Суда — председатель Военного трибунала Николай Токаренко рассказал о мерах предупреждения преступлений военнослужащих.

«Это повседневная профилактическая работа с военнослужащими командиров, начальствующего состава, разъяснение действующих норм уголовного законодательства и иных законов и подзаконных актов, которые принимаются в ДНР. Учитывая то, что в армии служит в основном молодежь, часто им не хватает именно просветительской работы. Одним из таких аспектов могли бы служить выездные заседания военно-полевых судов в воинских частях. Это было бы наглядным примером и сдерживающим фактором тех лиц, которые склонны к совершению правонарушений. Военно-полевой суд занимается преступлениями, совершенными военнослужащими до командира роты. Военный трибунал рассматривает дела, совершенные военнослужащими от начальника службы батальона и выше. Кроме того, военно-полевые суды рассматривают дела о совершении тяжких преступлений», — сообщил Николай Токаренко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее