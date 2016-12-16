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Лошадей привлекли для доставки контрабанды

опубликовано alex1943 в Пт, 16/12/2016 - 21:25 Новость: тема тэги гео
koni
Помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян сообщил в Фейсбуке, что на украинско-польской границе пограничники совместно с работниками межрегиональной таможни пресекли попытку скрытой перевозки через границу рекордного количества сигарет - более 40 тысяч пачек в трейлере немецкой регистрации с тремя племенными лошадьми.

"В ходе детального осмотра установили, что внутри изготовлена дополнительная стенка, которая обеспечила немалый простор для хранения контрабанды. Демонтировав ее, правоохранители нашли контрабандные сигареты, которые тщательно разложили в тайнике. Таким образом, надеясь что ни украинские контрольные службы, ни правоохранители других стран не будут выводить лошадей из прицепа, а тем более - сканировать его специальным рентген-оборудованием, контрабандисты надеялись доставить в Германию более 40 тысяч пачек сигарет различных марок", - написал Слободян.

В ходе визуального осмотра грузовика пограничники обратили внимание на различия внутренней и внешней длины ее специального прицепа, что также было подтверждено специальными измерительными приборами. Машину вывели из общего потока и сообщили владельцам лошадей, чтобы они обеспечили дополнительный транспорт для их безопасного вывода из прицепа.

Продолжается углубленный осмотр грузовика и подсчет контрабанды. Лошади, которые поневоле стали участниками контрабандной аферы, вернутся домой, сообщил пресс-секретарь.

контрабанда

сигареты

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