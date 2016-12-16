Еще 17 тяжелобольных детей Донбасса отправились на лечение в Москву

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Елизавета Глинка, более известная на Донбассе, как Доктор Лиза, продолжает свою благородную миссию по спасению детей Донбасса. 16 декабря на лечение в лучшие клиники Москвы отправилась еще одна группа детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Все они имеют либо врожденные и приобретенные заболевания, либо последствия от ранений.

«17 детей сегодня отправляются на лечение в Москву. 14 из ДНР и трое из Луганска. Возрастом до шести месяцев — шесть детей, остальные от шести и старшему — 16 лет. Сейчас едут травмированные дети, четверо были ранены в результате обстрелов, они едут на реабилитацию. Дети с врожденными заболеваниями — трое с пороком сердца, остальные с приобретенными заболеваниями. У одной девочки лейкоз, у второй патология желудочно-кишечного тракта» — рассказала журналистам Доктор Лиза.

Напомним: только в 2015 году Елизавета Глинка вывезла на лечение в Россию более 350 детей из ДНР и ЛНР.