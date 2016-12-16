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Главная Экс-судья: Вместо начала войны в Донбассе президент Украины должен был узнать требования восставших опубликовано Nvb2003 в Пт, 16/12/2016 - 21:31

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Осуществляемые киевскими силовиками обстрелы территории Республики являются военными преступлениями. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила экс-председатель Луганского окружного административного суда Светлана Трифанова. Отвечая на вопрос журналистов, являются ли обстрелы Республики со стороны ВСУ военными преступлениями, она заявила: "Я считаю, что да".

"Начнем с того, что, я как юрист говорю, произошел государственный переворот. Это однозначно", - подчеркнула Трифанова.

"Но я надеялась до последнего, что вот ладно – переворот, не переворот, но пусть будет избран уже этот президент. А что этот президент сделал – ничего. Я надеялась до последнего, что придет этот новый президент, приедет сюда и скажет: "А что вы хотите? Я хочу услышать ваши требования". Этого не произошло. Произошло 2 мая – Одесса, 2 июня – у нас здесь (авиаудар по зданию бывшей обладминистрации), и потом пошел обстрел. Гибнут мирные люди, мирные жители, гибнут дети. Это преступление против народа. Я это расцениваю только так", - заявила экс-судья.

"И я думаю, что придет все-таки время и будет дана правовая оценка этим действиям", - добавила она. При этом Трифанова отметила, что если бы нынешние власти Украины действительно хотели единства, то договаривались бы с Донбассом и слушали мнения его жителей.

"А что говорить о прифронтовых территориях, в каких условиях люди находятся? Это как назвать? Не геноцид разве? А как то, что люди ездят туда и получают пенсии, ведь это грубое нарушение прав человека, ведь люди все работали, уплачивали пенсионные взносы в общую казну государства", - добавила она. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее