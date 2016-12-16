На Украине для начальной школы полностью перепишут программу

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что ее ведомство работает над пересмотром программ базовой, то есть начальной школы. Программа будет полностью переписана.

«Я хочу анонсировать, что мы сейчас работаем над обновлением программ базовой школы, и это будет трудная задача, потому что палитра предметов там значительно больше. И здесь мы хотим говорить о введении обучения для получения тех компетенций, к которым сегодня не готовит школа. Нам нужно научить людей работать в команде и критически мыслить. Для современной школы очень много вызовов», — весьма расплывчато обрисовала министр стоящие задачи.

Между тем, преподаватели украинских школ весьма встревожены, что им придется учить детей по программам, в которых постижению точных наук будет отведено второстепенное место, а главным будет учить маленьких детей «работать в команде». Цель такого нововведения понятна, считают педагоги, - сделать школьников легко управляемыми, превратить в безликую и не очень образованную массу.